التعاقد مع الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم خلال أيام

تتعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم خلال الأيام المقبلة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن استلام قائمة الناجحين في اختبارات الكلية الحربية النهائية في مسابقة الـ30 ألف معلم خلال يومين.

وأشار المصدر في وزارة التربية والتعليم إلى تسليم أسماء الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم على المديريات التعليمية خلال الأيام المقبلة.

ونوه مصدر وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم التواصل مع الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم للتعاقد معهم فورًا، واستلام مهام عملهم وتوزيعهم على المدارس.

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة الـ30 ألف معلم التي تمت بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، ووفقا للمادة (4) المعدلة بشأن التعاقد لوظائف المعلمين الجدد، حيث أنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة.

معايير اختيار مسابقة الـ30 ألف معلم

وذكر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تختار في مسابقة الـ30 ألف معلم من لديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تحرص على تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد المقبولين في مسابقة الـ30 ألف معلم، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن تلك التدريبات استهدفت إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.

