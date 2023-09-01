اقرأ غدا بالوفد.. توجيهات رئاسية بتنفيذ توصيات الحوار الوطني

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها "توجيهات رئاسية بتنفيذ توصيات الحوار الوطني".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات المهمة أبرزها:

تسريع وتيرة التأمين الصحي وإطلاق المنظومة في 3 محافظات

وجدي زين الدين: الاستقرار السياسي وترشح عبدالسند يمامة

الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية في السودان

زراعة 1.5 مليون فدان أرز تسد الاحتياجات المحلية

شائعة تجميد الطيران في مطار العاصمة "كاذبة"

تنسيقية شباب الأحزاب انضمام مصر لـ "بريكس" فرصة لزيادة الاستثمار والتصدير

"نجوميا" يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجابون بعد غد

الزمالك يرفض شروط سموحة لاستعارة "علاء" و"شبانة"

قبول أوراق الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا بالجامعات الخاصة والأهلية

انطلاق التدريب المصري- الأمريكي "النجم الساطع" بمشاركة 8 آلاف مقاتل.

البورصة تحطم أرقامها السوقية بدعم "بريكس" وتربح 85.4 مليار جنيه خلال أغسطس

وزير الأوقاف: توظيف الذكاء الاصطناعي في الدعوة