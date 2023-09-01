الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ينفذون المرحلة الاخيرة من برنامج (لقطة)

تتعاون وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني من خلال الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، من اجل تمكين الشباب لمكافحة ظواهر العنف المختلفة التي قد يتعرض لها المرأة و الأطفال، ودمج ذوي الاعاقة وقضايا السكان.

وبدأت المرحلة الاخيره من برنامج (لقطة) للموبايل سينما، لتدريب المدربين على الدليل التدريبي وتأهيلهم للعمل بمراكز الشباب وكذلك خلق كوادر لوزارة الشباب والرياضة للعمل على استدامة المشروع، ذلك خلال الفترة من 28 إلى 31 اغسطس 2023 .

تهدف المرحلة الحاليه من البرنامج لتدريب دفعات جديده في مراكز الشباب لخلق مجموعة من الكوادر التدريبية والقيادات الشبابية من ذوى الإعاقة للتعبير عن قضاياهم وتسهيل عملية دمج وتمكين ذوى الإعاقة ليصبحوا صناع أفلام للتعبير عن قضاياهم.

الجدير بالذكر أن نتاج المراحل (الأولى والثانية والثالثه) من البرنامج سيتم عرضها في احتفاليه كبري الي جانب تسليم شهادات التخرج لخريجين البرنامج وعرض مجموعه من الافلام خلال فتره البرنامج من 2020 حتى 2023.