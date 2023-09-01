إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 11شخصا على الطريق الدائري بمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، اليوم الجمعة 1 سبتمبر ، في حادث بين سيارتين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق .

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارتين ، الأولى تحمل رقم 2748 ن ص ر تمناية ، و الثانية تحمل رقم 9543 ق م د ميكروباص ، أثناء سيرهما بالطريق الدائري بمركز ومدينة مغاغة، شمال المحافظة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوع حادث التصادم بين السيارتين بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا وهم كل من عبد الرحمن علي، 29 سنة، أحمد هاشم 17 سنة، ابراهيم محمد، 54 عاما ، وشقيقه عبدالفتاح 33 عاما ، عبدالرحمن خليل، 13 عاما .

ومحمد حيدر، 70 عاما ، أميرة محمد، 24 عاما ، أنور محمد، 30 عاما ، اسلام محمد، 20 عاما ، عبدالباسط سيد، 12 عاما ، أحمد محمد، 13 عاما ، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقل المصابين لمستشفى مغاغه المركزي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.