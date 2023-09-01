طريقة التقديم في الجامعة المصرية الروسية لخريجي الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن الحرم الجامعى جاهز لإستقبال الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والأزهرية ومدارس "STEM" والطلاب العرب والأجانب أو المحولين من كليات الجامعات والمعاهد الأخرى الراغبين فى الإلتحاق بكليات الجامعة فى الحرم الجامعى فى "مدينة بدر" بمحافظة القاهرة، وتحت رعاية الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

كليات الجامعة المصرية الروسية

وأوضح"فخري" أن الجامعة تضم (8) كليات هي الصيدلة، الهندسة، طب الفم والأسنان، الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال، الذكاء الإصطناعى، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، الألسن واللغات التقنية.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية فى القاهرة، أن الجامعة عضو عامل فى اتحاد الجامعات العربية، ولديها اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات الروسية المتميزة، مما يتيح حصول طالب كلية الهندسة على شهادتين واحدة من الجامعة المصرية الروسية والأخرى من الجامعة الروسية "خلال نفس عدد سنوات الدراسة الطبيعية"، ويساعد ذلك فى المنافسة محلياً ودولياً فى مجالات العمل المختلفة، كما أن جميع البرامج الدراسية داخل كلية الهندسة معتمدة من "إتحاد المهندسين العرب"؛ مما يتيح للخريجين العمل بالدول العربية التى تشترط ذلك.

وأشار "فخرى"، أن الجامعة أبرمت العديد من إتفاقيات التعاون مع كبرى المؤسسات العلمية لتنمية قدرات الطلاب التقنية التى تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية لسوق العمل، ولمواكبة متطلبات رؤية الدولة فى خطتها لـ(2030)، منها بروتوكول تعاون مشترك مع شركة "هواوى" العالمية لإنشاء أكاديمية هواوىHuawei Academy""، داخل الحرم الجامعى، كذلك بروتوكول تعاون مشترك بين "كلية الهندسة" بالجامعة، ووكالة الفضاء المصرية"؛ للمشاركة فى تنفيذ مشروع أقمار صناعية تعليمية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع "وكالة الفضاء المصرية" فى "نوفمبر" عام 2019، من أجل التعاون فى مجال هندسة وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية وذلك فى إطار خطة الجامعة لبناء القدرات فى "مجال علوم الفضاء والإستشعار عن بعد"، ويوجد فى معامل كلية الهندسة "قمر صناعى تعليمى، ومعمل لعلوم الفضاء".

ولفت رئيس الجامعة المصرية الروسية فى القاهرة، أن الجامعة تعطى أولوية للبحث العلمى وتشجيع الطلاب على الإبتكار والتميز حيث تشترك كلية الهندسة سنوياً فى الرالى المصرى لتصنيع السيارات الكهربائية، والتى تقيمه "أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا" منذ عام (2018)، لإعداد وبناء كوادر هندسية مصرية قادرة على العمل فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، حيث استطاع طلاب كلية الهندسة بالجامعة الوصول للمراحل النهائية خلال النسخ الثلاثة الماضية للرالى، وأصبح لديهم خبرات متميزة، سمحت لهم بالحصول على المركز الثانى فى نسخة الرالى لعام (2019) علاوة على إختراع أحد الطلاب الآخرين مطب مولد للطاقة، يقوم بتوليد الكهرباء عند مرور السيارات من فوقه.

كما فاز اثنان من مشروعات التخرج لطلاب قسمى هندسة الميكاترونيات والروبوتات، و هندسة الإتصالات بالجامعة فى مسابقة مبادرة"ITAC-ITIDA"؛ لدعم مشروعات التخرج، التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشروعان يعملان فى منظومة متكاملة "Integrated System"؛ لتصميم وتنفيذ سيارة كهربية مجهزة بنظم ذكية حديثة للمساعدة فى القيادة وبمراقبة أداء السائق.

وكشفت إكرام محمد عبدالحميد، الأمين العام للجامعة المصرية الروسية، عن فتح باب التسجيل للإلتحاق بكليات الجامعة فى العام الجامعى (2023 -2024) المقبل، ويتم التقدم لطلاب شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة مباشرةً من خلال الحضور لمقر الجامعة ويشترط للقبول تحقيق الحد الأدنى للكلية.

وأفادت الأمين العام للجامعة المصرية الروسية، بأن الحرم الجامعى يمتلك منشآت خدمية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية مثل مسرح وقاعة مؤتمرات كبرى، مسجد، عيادات طبية، ملاعب رياضية متعددة ومتنوعة، مقر لاتحاد الطلاب، فود كورت، مسطحات خضراء، مدينة جامعية للمغتربين من الطلاب للإقامة، خطوط نقل للطلاب تغطى القاهرة الكبرى ومحافظات شرق الدلتا، بنوك إلكترونية، مركز الطباعة والأدوات المكتبية، رعاية طبية، إدارة لرعاية الشباب الجامعى، ومكتبة مركزية.

وأكد عماد رضا، مدير شئون الطلاب والخرجين فى الجامعة المصرية الروسية، أنه على الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول والمجموع التقدم لمقر الجامعة مباشرةً، أو الدخول على موقع الجامعة أو زيارة الجامعة على أرض الواقع للتعرف على كلياتها وإمكانيات الحرم الجامعى بمحافظة القاهرة في مدينة بدر بالمنطقة المركزية للمدينة.

وقال مدير شئون الطلاب فى الجامعة المصرية الروسية، أنه توجد منح جزئية 25% للطلاب المحولين لتخصصات الهندسة و10% لمن لهم أشقاء يدرسون بالجامعة، إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى.



