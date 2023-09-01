كلوب: صلاح ليس للبيع ولا أعرف ماذا تحمل الأيام القادمة

يجب تحرك الاتحاد الأوروبي الإسراع في مراقبة الأمر

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على أن النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف الفريق ليس للبيع.



وقال كلوب أن فترة الانتقالات في الدوري الانجليزي تنتهي مساء اليوم الجمعة مما يعني أنه سيكون هناك أي شك طويل الأمد حول أي عروض بعد الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الجمعة.



واضاف من الناحية النظرية يمكن أن يقدم نادي الاتحاد السعودي عرضاً من المستحيل رفضه سواء من جانب ليفربول أو صلاح بعد الأول من سبتمبر ولكنه سيترك النادي غير قادر علي استبداله.



وقال كلوب لا أعرف إلي متي ستظل الأزمة ، لكنني أعتقد أن الاسبوعين القادمين سيظهران مدي التحدي الذي يواجهنا لان ما يحدث هناك ، من الواضح أنه لا يمكن لأحد ان يتفاعل بعد الآن.



واضاف كلوب: “ أعتقد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو أي شخص يجب أن يراقب ما يحدث، علينا جميعاً حماية اللعبة ".

كلوب يواصل انتقاد الكرة السعودي

وشدد كلوب على دهشة الجميع من النشاط الكروي في السعوديه لا أعرف إلى أين سيؤدي ذلك، لكنه يبدو وكأنه تهديد أو مصدر قلق، هناك فرق كبير بين العقود هنا وهناك بدرجة بلغت 100%.