تكثيف حملات النظافة والتجميل بشوارع وميادين الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والتي تشمل رفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع ودهان البلدورات، فضلا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها أمام مواطنيها وزائريها.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية المختلفة لرفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق "ميت غمر - الزقازيق" التابع للوحدة المحلية بشيبة النكارية، ومن أمام وخلف مصنع الزيت وشارع السلام، ورفع تجمعات الأتربة والغبار من على جانب الطريق، وبالوحدة المحلية بالعصلوجى تم تكثيف أعمال النظافة العامة بكافة القطاعات ورفع القمامة من مناطق التجميع ورى الأشجار، وذلك استعداداً للعيد القومي لمحافظة الشرقية وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة صان الحجر حملة لمتابعة أعمال النظافة بنطاق الأحياء الأتية "كفر النجدي - اولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية" وكذلك أعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة "شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفي كامل - شارع عبدالعزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع ابوعوض"،حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والبيئة.

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو حماد لنظافة مناطق "شارع سعد زغلول - شارع الشيخ أبوحماد" لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من داخل شوارع المدينة "شارع النصر - وشارع العبور - وشارع ميت غمر - ميدان الشهداء - امام التامين الصحي - ش المرور - ش الكنيسة - ميدان العروبة - عزبة عمران - ش المستوصف - ش المحكمة - ش السنترال - مدرسة السويدي - ش الضرائب العامة - امام الادارة الزراعية - امام محطة المياه - خلف المعهد الديني الثانوي بنين - امام مكتب البريد وكوبري الري - خلف مجلس المدينة - موقف مصر - امام مركز الشرطة".

وفي مركز أولاد صقر تم رفع تجمعات القمامة من على الطرق والأماكن المخصصة للتجميع، وكذلك تسيير سيارات إلى النقطة الوسيطة ونقل القمامة الى المقالب العمومية ورى الأشجار ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الابنية التعليمية، و اللواء طيار أ.ح مدحت كامل زكى مدير الكلية الجويــة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وزارات الاوقاف، والري، والشباب والرياضة، ومدير هيئة الابنية التعليمة بالشرقية، والنائب احمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب بالشرقية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

رحب محافظ الشرقية بضيوف المحافظة معربًا عن سعادته بحضورهم ومشاركتهم أبناء المحافظة احتفالاتهم بالعيد القومي وأداء صلاة الجمعة، والمنقولة علي الهواء مباشرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق وسط جموع المواطنين من أبناء المحافظة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة، ابتهاجا بالعيد القومي، موضحًا أن هذه المشروعات هي استمراراً لمشروعات سابقة وامتدادا لمشروعات لاحقة تنفذ علي أرض الشرقية لتساهم في احداث التنمية الشاملة وتوفير حياه أفضل للمواطنين.

وخلال اللقاء قدم محافظ الشرقية دروعاً تذكارية تحمل شعار المحافظة للسادة الوزراء ومفتي الجمهورية ومدير الكلية الجوية معربا عن امتنانه لمشاركتهم احتفالات المحافظة بعيدها القومي ومثمناً التعاون المثمر والجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة كما اهدي مدير الكلية الجوية درع الكلية لمحافظ الشرقية تقديراً لجهوده المبذولة بكل شبر بمراكز ومدن المحافظة .