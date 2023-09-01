مديرية الصحة تدفع بقافلة مجانية إلى شمال قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الكفلتية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

فحص 824 حالة مرضية

وأضاف المحافظ، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٨٢٤ مواطنا فى ٧ تخصصات طبية بواقع "٢٤٣ حالة جراحة مسالك بولية، و ٢٣٤ حالة أمراض باطنية، و ١٨٢ حالة طب أطفال، و ٦٣ حالة طب وجراحة الفم والأسنان، و ٤٤ حالة أمراض نساء وتوليد، و ٣٤ حالة تنظيم الأسرة، و ٢٤ حالة جراحة عامة" فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٦٥ حالة، انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

ندوة توعوية

أشار المحافظ، إلى أن القافلة قدمت خدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٩٤ مواطنا.