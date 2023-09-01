نقيب المحامين ينعى شقيق الدكتور المأمون جبر أستاذ القانون بجامعة الأزهر

نعى نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، شقيق الدكتور المأمون جبر، أستاذ القانون العام والاقتصاد بجامعة الأزهر، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص النعي كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أتقدم بأصدق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة شقيق الأستاذ الدكتور المأمون جبر، أستاذ القانون العام والإقتصاد بجامعة الأزهر، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

نقيب المحامين

أ. عبدالحليم علام