الجمعة 01 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين ينعى شقيق الدكتور المأمون جبر أستاذ القانون بجامعة الأزهر

عبد الحليم علام رئيس
عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

نعى نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، شقيق الدكتور المأمون جبر، أستاذ القانون العام والاقتصاد بجامعة الأزهر، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

وفيما يلي نص النعي كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أتقدم بأصدق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة شقيق الأستاذ الدكتور المأمون جبر، أستاذ القانون العام والإقتصاد بجامعة الأزهر، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

نقيب المحامين

أ. عبدالحليم علام

مواد متعلقة

سويلم يتفقد مشروعات الري بمحافظة الشرقية ويشارك في احتفالات عيدها القومي

جهود الري لتطهير مجرى النيل و55 ألف كيلو من الترع والمصارف

طالب كيمياء يحقن مادة سامة في منزل جيرانه انتقامًا منهم (فيديو)

اعتراضًا على هدم المقابر التاريخية.. أيمن ونس يستقيل من رئاسة لجنة حصر المباني المتميزة

وزارة الري تتابع تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث في مختلف أنحاء الجمهورية

غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه.. عقوبة إلقاء مخلفات في المجاري المائية

جهود الدولة في التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية

فنان نيجيري يصنع لوحات فنية من القمامة.. صور