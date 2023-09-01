ايطاليا تفجر مفاجأة وتهزم صربيا في بطولة العالم لكرة السلة

فجر منتخب ايطاليا مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزه على منتخب صربيا احد المرشحين لبلوغ المربع الذهبي بنتيجة ٧٨ / ٧٦ في المباراة التي جمعت المنتخبين في أولى مباريات الدور الثاني لبطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين واندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك.

النتيجة بعثرت أوراق المجموعة وجعلت التنافس على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي حتى اللحظات الأخيرة لمباريات هذه المجموعة و وضعت منتخب ايطاليا ضمن المنتخبات المرشحة لبلوغ الدور ربع النهائي حيث تساوى في رصيده مع منتخب صربيا ويتبقى لمنتخب ايطاليا مباراة امام منتخب بورتوريكو فيما سيواجه منتخب صربيا منتخب جمهورية الدومينيكان في مباراة حاسمة .

يذكر ان جمهورية الدومينيكان ستواجه بورتوريكو عصر اليوم في مباراة أخرى هامة ضمن مباريات هذه المجموعة.

ايضا فوز منتخب ايطاليا رسخ لتفوقه على منتخب صربيا في اللقاءات الأخيرة حيث سبق لمنتخب ايطاليا الفوز على منتخب صربيا في نهائي التصفيات الأوربية المؤهل للألعاب الأوليمبية في طوكيو ٢٠٢٠ كما تغلب المنتخب الأيطالي على نظيره الصربي في الدور ثمن النهائي في بطولة اوربا لكرة السلة الأخيرة.

جاءت نتيجة الأشواط الاربعة ٢٣ / ١٩ لصالح منتخب ايطاليا ثم ٢٣ / ١٧ و ٢٠ / ١٩ لمصلحة منتخب صربيا ثم أنهى منتخب ايطاليا المباراة بقوة بالفوز بالشوط الرابع والأخير ١٩ / ١٤ ويفوز بالمباراة ٧٨ / ٧٦ .

قدم منتخب منتخب ايطاليا مباراة كبيرة خاصة بتمسكه بحظوظه في الفوز بالمباراة رغم تقدم منتخب صربيا خلال أحداث الشوط الثالث بنتيجة ٦٠ / ٤٤ الا ان المنتخب الايطالي قام بأداء بطولي ونجح في تحقيق ١٧ نقاط متتالية مقابل نقطة وحيدة لمنتخب صربيا لتصبح النتيجة ٦٢ / ٦١ للمنتخب الصربي ونجح خلالها نجم ايطاليا لويجي داتومي في تسجيل ١٠ نقاط في ٩٠ ثانية واكمل منتخب ايطاليا تقدمه و استطاع التفوق بنتيجة ٧٢ / ٦٥ حتى أنهى المباراة ٧٨ / ٧٦ .

كان نجم المباراة الاول هو نجم منتخب ايطاليا سيموني فونتيكيو الذي نجح في تسجيل ٣٠ نقطة لمنتخب ايطاليا وقام بعمل ٧ متابعات هجومية و دفاعية و ٣ تمريرات حاسمة .