مانشستر سيتي يتعاقد مع البرتغالي ماتيوس نونيز

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي ماتيوس نونيز لاعب ولفرهامبتون في الميركاتو الصيفي الحالي.



ووقع البرتغالي ماتيوس نونيز مع مانشستر سيتي عقدا لمدة خمس سنوات مقبلة مع السيتي.



أكد نادي مانشستر سيتي في بيانه الرسمي أن النادي سعيد بإعلان بالتوقيع مع ماتيوس نونيز مع ولفرهامبتون بعقد يمتد حتى خمس سنوات مقبلة.



وأضاف النادي الإنجليزي، أن ماتيوس نونيز هو التعاقد الرابع للسيتي في هذا الصيف بعد الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش وجوسكو جفارديول، بالإضافة إلى الجناح البلجيكي جيريمي دوكو.



من جانبه، صرح بعد الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش وجوسكو جفارديول، بالإضافة إلى الجناح البلجيكي جيريمي دوكو.



وتابع أنه سعيد جدًا بالانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل أوروبا والنادي الذي أعجبت به لفترة طويلة.



وأضاف أنه سعيد بفرصة العمل مع بيب جوارديولا أعظم المدربين على الإطلاق، جنبًا إلى جنب مع بعض أفضل اللاعبين في العالم، كان شيئًا لا يمكنني أن أرفضه.

