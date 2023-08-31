التعليم العالي تكشف موقف طلاب الدور الثاني بالثانوية من تنسيق الجامعات (فيديو)

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن طلاب الدور الثاني بامتحانات الثانوية العامة وعددهم 134 ألف طالب علي مستوى الجمهورية سينضمون للمرحلة الثالثة من التنسيق بالجامعات.

تقليل الاغتراب سيكون متاح أمام الطلاب خلال الفترة القادمة

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى" بالنسبة لتقليل الاغتراب سيكون متاح أمام الطلاب خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أنه حال حدوث تعديل بالدرجات ينسق للطالب علي درجاته كاملة.

حرية الاختيار

وطالب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أولياء الاموربترك مساحة للطلاب في اختيار الكليات التى سيلتحقون بها، حتي لا يؤثر اختيار كليات غير مرغوب بها علي مستقبل الطلاب.