مهرجان العلمين أيقونة السياحة في مطروح (شاهد)

أكد محمد أنور مديرعام السياحة والمصايف في مطروح، أن المحافظة تشهد إقبالا سياحيا غير مسبوق في العام الجاري بالسياحة الداخلية والسياحة الخارجية، في ظل توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خاصة مع جهود الدولة واهتمامها بمحافظة مطروح.

اقرأ أيضا .. حفل كايروكي في العلمين (بث مباشر)

الدولة مهتمة للغاية بمحافظة مطروح

وأضاف "أنور"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة مهتمة للغاية بمحافظة مطروح وهو ما ظهر في مشروعات تنموية وقومية كثيرة على طول الساحل سواء في مدينة العلمين الجديدة أو مطروح، فقد جرى تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي "مطروح- الإسكندرية"، وتطوير وتشييد مطار العلمين الدولى الجديد.

توافد رحلات طيران الشارتر أسبوعيا

وتابع مديرعام السياحة والمصايف في مطروح، أن التطورات التي شهدتها المحافظة انعكس على حركة السياحة والإقبال على المحافظة، وبالنسبة للسياحة الخارجية فهناك استمرار توافد رحلات طيران الشارتر أسبوعيا والتى بلغت حتى اللحظة 205 طائرات شارتر منها 159 رحلة شارتر بمطار مرسي مطروح الدولى و46 رحلة شارتر بمطار العلمين الدولى.

وأكد، ان فعاليات مهرجان العلمين أيقونة السياحة وأظهرت محافظة مطروح بشكل رائع، كما زادت عمليات الترويج السياحي التي قامت المحافظة بها، ومنحنا الضيوف هدايا عينية معبرة عن تراث المحافظة وغيرها من الأمور.

