حفل كايروكي في العلمين (بث مباشر)

حرصا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثا مباشرا لحفل كايروكي ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من جماهير ومحبي كايروكى الذين أحيوا حفلاً ضخماً للغاية.

وقدم فريق "كاريوكي" الغنائي حفل غنائي ضخم بصحبة الدي جي "شارك" في السابع من يوليو الماضي بمركز المنارة بالتجمع الخامس .

وانطلق الحفل بفقرة الدي جي شارك والتي يلهب من خلالها حماسه الجمهور، لمدة ساعه، قبل أن يدخل فريق كاريوكي في الـ11 مساءً ويمتد الحفل حتى ساعتين .

أغاني كايروكي

قدمت فرقة "كايروكي"، عددا كبيرا من أغانيها المميزة، من بينها "كنت فاكر، ليلى، نعدي الشارع سوا، ساموراي، كل حاجة بتعدي، كان لك معايا، ناس وناس، أنا الصوت، مربوط بأستك، حلمي أنا، هاتلنا بالباقي لبان، بنخاف، غريب في بلاد غريبة، نقطة بيضا، ديناصور، نقطة بيضا 2، إضحك، غمض عينك، ساموراي". كانت قد أطلت فرقة كايروكي في حفل جوي أووردز، وأدت واحدة من أجمل عروضها المباشرة أمام جمهور من المشاهير وصنّاع الفنّ في العالم العربي والأجنبي. الجدير ذكره ان دي جي شارك قد قام بإحياء حفل المطرب حمزة نمرة الماضي منذ اسابيع قليلة، وقبلها احيا حفلا للنجم عمرو دياب ولاقى حالة نجاح كبيرة بأعماله الموسيقية الخاصة بالدي جي .