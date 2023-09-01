البطاطس بــ 15 جنيهًا ... تعرف على أسعار الخضراوات اليوم الجمعة بالمنيا

تشهد الأسواق الشعبية والمحلات التجارية لبيع الخضراوات بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 ، إستقرارا ملحوظا في أسعار البيع والشراء لغالبية الأصناف ، حيث وصل سعر كيلو البطاطس لـ 15 جنيهًا .

وتراوح سعر الطماطم ما بين 13 لـ15 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو الخيار 16 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الكوسة 15 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان من 25 لــ 30 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر بــ 20 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الليمون ما بين 8 لــ 10 جنيهات، ووصل كيلو ورق العنب لـ 55 جنيهًا.

وفي سياق متصل ، جاءت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق الشعبية، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي مابين 25 لـ 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى سجل 35 جنيهًا، والتفاح السكرى 40 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 30 لـ35 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ 20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو المانجو النعوم 30 جنيهًا.

وبلغ سعر العنب البناتى الأصفر ما بين 25 لـ 30 جنيهًا للكيلو، والمانجو العويس 60 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو المانجو السكري لــ 35 جنيهًا، جدير بالذكر، أن مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، تشن حملات تموينية وتفتيشية على مدار اليوم، على الأسواق الشعبية، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر، وكذلك جودة المعروض من المنتجات الغذائية.