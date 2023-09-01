مباريات الجمعة في بطولة العالم لكرة السلة

تعود أجواء المنتخبات الكبرى مجددا الى بطولة العالم لكرة السلة حيث تنطلق اليوم مباريات الدور الثاني لتحديد الترتيب من الاول حتى السادس عشر حيث تقام ثمانية مباريات في اطار مباريات الجولة الاولى .

و تم تقسيم المنتخبات الستة عشرة التي تأهلت الى الدور الثاني إلى أربعة مجموعات بحيث سيلعب كل منتخب مباراتين فقط ولن يلتقي مع المنتخب الذي سبق وأن واجهه في الدور الاول وسيتم احتساب نتيجة مواجهتهما في الدور الاول ضمن نتائج المجموعة النهائية حيث جاءت المجموعات على النحو التالي :

المجموعة الاولى : جمهورية الدومينيكان و ايطاليا و صربيا و بورتوريكو .

المجموعة الثانية : ليتوانيا و مونتينيجرو و الولايات المتحدة الأمريكية و اليونان .

المجموعة الثالثة : كندا واسبانيا والبرازيل ولاتفيا

المجموعة الرابعة : سلوفانيا والمانيا و جورجيا و أستراليا.

هذا وستقام اليوم ( الجمعة ) ثمان مباريات هي :

١١ صباحا صربيا - ايطاليا

١١.٣٠ صباحا ألمانيا - جورجيا

١١.٤٠ صباحا الولايات المتحدة الأمريكية- مونتينجرو

١٢.٤٥ ظهرا أسبانيا- لاتفيا

٣.٠٠ عصرا جمهورية الدومينيكان - بورتوريكو

٣.١٠ عصرا سلوفانيا - أستراليا

٣.٤٠ عصرا ليتوانيا - اليونان

٤.٣٠ عصرا كندا - البرازيل