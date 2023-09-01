انتهت منافسات الدور الفاصل المؤهل إلى مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي، بتأهل 22 فريقا إلى مرحلة المجموعات.

ويعد أبزر الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي، أستون فيلا الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني المحترف بصفوفه المصري عمر مرموش وفيورنتينا الإيطالي.

الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي

أستون فيلا - آينتراخت فرانكفورت - فيورنتينا - بودو غيلمت النرويجي - هلسنكي الفنلندي - بريدابليك كوبافوغور الآيسلندي - فنربخشة التركي - جينت البلجيكي - إي زد آلكمار الهولندي - فيكتوريا بلزن التشيكي - باوك سالونيكا اليوناني - فرينكفاروزي المجري - أستانا الكازاخي - بالكاني الكوسوفي - بشكتاش التركي - ماكابي تل أبيب - الكيان الصهيوني - جينك البلجيكي - فيورنتينا الايطالي - سبارتاك ترنافا السلوفاكي - ليل الفرنسي - كلوب بروج البلجيكي - نورشيلاند الدانماركي - ليجيا وارسو البولندي.