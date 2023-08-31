وفاة إيراني من بين المُحتجزين في الاحتجاجات بعد مصرع مهسا أميني

تُوفي المواطن الإيراني، "جواد روحي"، البالغ من العُمر 35 عامًا، الموقوف مُنذ العام الماضي خلال الاحتجاجات على خلفية مصرع فتاة بعد احتجازها بسبب حجابها، بعد إصابته بتشنج في السجن، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، اليوم الخميس: “إن روحي، أصيب بمرض مفاجئ بينما كان ينتظر إعادة محاكمته بعد أن ألغت المحكمة العليا في إيران حكمًا بإعدامه”.

على إثر ذلك، تم نقله إلى مستشفى محلي في مدينة نوشهر الواقعة على بحر قزوين، على مسافة 100 كيلومتر إلى شمال العاصمة الإيرانية طهران، وتم إعلان وفاته هناك، وباشرت السلطات التحقيق في ملابسات وفاته بحسب ما ذكرته وكالة "إرنا".

حرق نسخة من المصحف:

اتهمت السلطات الإيرانية روحي بحرق نسخة من المصحف، وهو عمل يعاقب عليه القانون بالإعدام، خلال احتجاجات في نوشهر، على خلفية وفاة مهسا أميني، لكن "منظمة العفو الدولية" قالت: “إن السلطات اعتقلت روحي بسبب ظهوره في مقطع مصور وهو يرقص”.

كانت الاحتجاجات اندلعت في سبتمبر 2022، عندما توفت مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" بدعوى انتهاكها قانون الزي الصارم في إيران، والذي يلزم المرأة بارتداء الحجاب أو غطاء الرأس الشرعي.