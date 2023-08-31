مخرج سفاح الجيزة يرد على تصريحات المؤلف.. "موال بدرية السيد لم يستبدل"

رد المخرج هادي الباجوري على تصريحات المؤلف محمد صلاح العزب، بشأن استبدال أغنية شفيقة بموال "العدل فوق الجميع" للمطربة الشعبية بدرية السيد، في بداية مسلسل سفاح الجيزة والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل.

سفاح الجيزة

هادي الباجوري: لا صحة لأي أخبار تفيد بتغيير المواويل المستخدمة

صرح المخرج هادي الباجوري، مخرج مسلسل "سفاح الجيزة"، خلال أحد اللقاءات التلفيزيونية، أن موال "العدل فوق الجميع" للفنانة الشعبية بدرية السيد، كان موجودًا في بداية السيناريو الذي كتبته "إنجي أبو السعود"، ومن إعجابه به استخدمه كحلقة وصل للشخصية ويعبر به عن حالته النفسية، ولا صحة لأي أخبار تفيد بأنه تم التعديل في السيناريو وتغيير المواويل المستخدمة.

وقال هادي الباجوري بإنه يميل إلى تغيير الأنواع الفنية التي يقدمها، فعندما عرض عليه سيناريو المسلسل لم يستطع رفضه لقصته المشوقة، بالإضافة إلى أن أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية.

سفاح الجيزة

هادي الباجوري: مش بنقدم قصة حياة سفاح الجيزة

أوضح مخرج مسلسل سفاح الجيزة، بأنه أضاف الحبكة الدرامية إلى القصة الحقيقة، قائلًا :" مش بنقدم قصة حياة سفاح الجيزة.. أحنا بنقدم خطوط من حياته في سياق درامي"، ولفت إلى أن المسلسل يتكون من 8 حلقات ويتم عرضها لم تسرد تفاصيل كثيرة بعد عن موضوع المسلسل، منوهًا بأن تتر المسلسل يعبر عن الحالة النفسية والأفكار التي تدور داخل رأس سفاح الجيزة.

سفاح الجيزة

محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل السفاح يكشف تفاصيل استبدال أغاني شفيقة بـ بدرية السيد

كشف المؤلف محمد صلاح العزب، بأنه كان من المرجح ادراج أغاني شفيقة في مسلسل السفاح بدلًا من بدرية السيد، إلا أن المخرج هادي الباجوري كان رأي آخر ورؤية معينة، جعلتهم يتفقون على استبدالها، قائلًا :" كان من المفترض أن تكون شفيقة التي تغني في بداية المشهد، ولكن المخرج كان يري أن بدرية السيد ستكون الأنسب".

سفاح الجيزة

وأضاف محمد صلاح العزب :" المزيكا والصوتيات قرار واقتراحات بناءًا على المخرج، والعمل النهائي بيكون شغل المخرج بشكل كامل"، مشيرًا إلى أنه أعجب بنجاح الاختيار في النهاية.

وأكد محمد صلاح العزب مؤلف المسلسل، أن مسلسل سفاح الجيزة ليس فيلم وثائقي عن الشخصية الحقيقية، بل فقط استوحوا أحداث العمل من جرائمه.