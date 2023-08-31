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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تكشف عن درجة الحرارة في وادي الدواسر

السعودية
السعودية

قال "المركز الوطني للأرصاد السعودية"، إن محافظة وادي الدواسر شهدت تسجيل أعلى درجة حرارة بين مدن ومحافظات المملكة، إذ راوحت أعلى درجات الحرارة بين 42 - 45 درجة مئوية، حسبما أفادت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الخميس.

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الأرصاد السعودية تُصدر تحذيرًا عاجلاً بشأن السيول

وأوضح  المركز الوطني للأرصاد أنه تم تسجيل حرارة بلغت 45 درجة مئوية في وادي الدواسر، فيما تم تسجيل 44 درجة مئوية في الدمام والأحساء وشرورة، و43 درجة مئوية في المدينة المنورة ومنى، و42 درجة مئوية في القيصومة وجدة والعلا.

فصل الخريف

كما أشار المركز إلى أن فصل الخريف يبدأ أرصاديا يوم غد الجمعة، مضيفا: "ونترقب أمطارا أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة".

وعن توقعات الطقس في فصل الخريف، بين المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات تشير إلى فرصة هطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 50% إلى 60% على مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان يوم الاثنين، عن سقوط طائرة مقاتلة أثناء مهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية، مؤكدة نجاة طاقمها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة 15:44 من مساء اليوم بتوقيت المملكة، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز "تورنيدو" أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

وأكد العميد المالكي نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسيي النجاة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

وذكر أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب وقوع الحادث.