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الخميس 31 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ضربة روسية تُنهي حياة مُرتزق بريطاني من وحدة ملائكة الظلام

ضربة روسية
ضربة روسية

لقي المُرتزق البريطاني، "سام نيوي"، البالغ من العُمر 22 عامًا، مصرعه إثر هجوم روسي بقذائف الهاون، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

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وكان سام نيوي، وهو طالب من برمنغهام، عضوا في وحدة تطوعية أجنبية تعرف باسم "ملائكة الظلام" قاتلت إلى جانب نظام كييف، وأكد شقيقه دان وفاته يوم أمس الأربعاء.

الأعمال القتالية بأوكرانيا

وبحسب شقيق المقتول، الذي شارك أيضا في الأعمال القتالية بأوكرانيا، فإن نيوي "ضحى بحياته من أجل أشخاص لم يعرفهم أبدا".

وقد تم إنشاء وحدة المرتزقة الأجانب "ملائكة الظلام" على يد المظلي البريطاني السابق دانيال بيرك، مواطن مانشستر البالغ من العمر 36 عاما، والذي خدم في فوج المظليين التابع للجيش البريطاني، بما في ذلك في أفغانستان. ثم ذهب إلى سوريا ليقاتل في صفوف المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا ضد داعش. وعند عودته إلى وطنه، اتهم بيرك بمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية في التخطيط لهجمات إرهابية ضد تركيا، وقضى 7 أشهر في الحجز. وفي عام 2022، جاء إلى أوكرانيا لتنظيم وحدته الخاصة "ملائكة الظلام"، لكنه توقف بعد ذلك عن المشاركة في الأعمال القتالية، وبدأ في عمليات المساعدة في الإخلاء من منطقة خط المواجهة. وفي منتصف أغسطس اختفى بيرك.