اعتراضًا على هدم المقابر التاريخية.. أيمن ونس يستقيل من رئاسة لجنة حصر المباني المتميزة

أعلن أيمن ونس أستاذ التصميم العمراني، استقالته من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز - شرق القاهرة، احتجاجًا على هدم المقابر التاريخية في القاهرة.

وفي بيان استقالته المكتوب بخط يده، قال ونس إن عدم جدوى عمل اللجنة من التسجيل للمباني المتميزة ذات القيمة التراثية بغرض الحفاظ عليها هو السبب الرئيسي وراء استقالته.

وأضاف ونس، أن ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة، يمثل إهدارًا للنسيج العمراني التاريخي ذو القيمة المنفردة على مستوى العالم، كما أنه يمثل إهدارًا لثروات مصر التاريخية ذات القيم والتي لا يمكن تعويضها.

وأوضح ونس، أن استمراره في العمل كرئيسًا للجنة لا يتفق مع ضميره وإيمانه بضرورة الحفاظ على التراث المصري.

وكانت الدولة أعلنت في وقت سابق عن خطة لإعادة تطوير القاهرة التاريخية، والتي تشمل هدم بعض المقابر التاريخية، ولقي هذا القرار انتقادات من جانب العديد من الخبراء والمواطنين، الذين اعتبروه خطوة خاطئة تؤدي إلى ضياع جزء مهم من التراث المصري.