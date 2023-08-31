العثور علي جثمان طفل مجهول الهوية في سمالوط بالمنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سمالوط غرب شمال محافظة المنيا ، اليوم الخميس ، بالتعاون مع أحد الأهالي، من إنتشال جثة لطفل في العقد الأول من عمره ، بمحطة رفع مياه "البوابير"، ولم يتم التعرف على هويته .

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بالعثور علي جثه طفل مجهول الهوية داخل ترعة البوابير بمحطة رفع المياه ، ناحية نجع ابو غيضان بالمفاحم ، بسمالوط غرب، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي .

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، تحت تصرفات النيابة العامة ، والتي كلفت رجالات البحث الجنائي بمركز شرطة سمالوط غرب ، بسرعة البحث والتحري غن أهليته، مع التحريات الأولية للواقعة.