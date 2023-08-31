الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور علي جثمان طفل مجهول الهوية في سمالوط بالمنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سمالوط غرب شمال محافظة المنيا ، اليوم الخميس ، بالتعاون مع أحد الأهالي، من إنتشال جثة لطفل في العقد الأول من عمره ، بمحطة رفع مياه "البوابير"، ولم يتم التعرف على هويته . 

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا،  قد تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد بالعثور علي جثه طفل مجهول الهوية داخل ترعة البوابير بمحطة رفع المياه ، ناحية نجع ابو غيضان بالمفاحم ، بسمالوط غرب، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي .

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، تحت تصرفات النيابة العامة ، والتي كلفت رجالات البحث الجنائي بمركز شرطة سمالوط غرب ، بسرعة البحث  والتحري غن أهليته، مع التحريات الأولية للواقعة.