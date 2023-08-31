التصدي ل3 محاولات بالبناء المخالف بالمحلة الكبرى

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى إيقاف 3 حالات من مخالفات البناء بمركز المحلة، تحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

وتضمنت الأعمال إيقاف 3 مخالفات (فك شدات خشبية ) وكانت الحالة الأولى فك شدة خشبية لدور أول علوى بقرية دمرو على مساحة 100 متر تقريباً و الحالة الثانية فك شدة خشبية لدور ثانى علوى بقرية محلة أبو على على مساحة 100 متر تقريباً و الحالة الثالثة فك شدة خشبية لصبة دور ثالث علوى بمساحة 120 متر بمحلة القصب التابعة لقرية بشبيش

وأكد رئيس المدينة، على تواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين