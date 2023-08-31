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الخميس 31 أغسطس 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

التصدي ل3 محاولات بالبناء المخالف بالمحلة الكبرى

إزالة الشدات الخشبية
إزالة الشدات الخشبية بالمحلة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى إيقاف 3 حالات من مخالفات البناء بمركز المحلة، تحت إشراف المهندس سامى حاتم نائب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية

وتضمنت الأعمال إيقاف 3 مخالفات (فك شدات خشبية ) وكانت الحالة الأولى فك شدة خشبية لدور أول علوى بقرية دمرو على مساحة 100 متر تقريباً و الحالة الثانية فك شدة خشبية لدور ثانى علوى بقرية محلة أبو على على مساحة 100 متر تقريباً و الحالة الثالثة فك شدة خشبية لصبة دور ثالث علوى بمساحة 120 متر بمحلة القصب التابعة لقرية بشبيش

وأكد رئيس المدينة، على تواصل أعمال إزالة جميع مخالفات البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و مصادرة مواد البناء و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين