اتحاد جدة والهلال.. الزعيم يحكم قبضته تاريخيًا

يتقابل اتحاد جدة ونظيره الهلال، مساء غدا، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل فى الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتلي اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يأتي الهلال فى المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد مرور جولات منذ انطلاق البطولة.

الهلال يحكم قبضته

وتقابل الهلال واتحاد جدة ببطولة الدوري السعودي 104 مباراة، وكان للزعيم اليد العليا أمام النمور بالفوز 64 لقاء، بينما لقي الهزيمة في 29 مواجهة، وتعادل الفريقين في 29 أخرين.

وبتاريخ لقاءت الفريقين أكد الهلال تفوقه على اتحاد جدة في مواجهات دوري روشن، فهل يستكمل الزعيم مسلسل الانتصارات أم يروى النمور حكاية أخرى.

وتستكمل مباريات الدوري السعودي، مساء غدا، بـ 4 مواجهات فسيلعب الطائي وأبها، والفيحاء مع الرائد، والرياض والأخدود، والاتحاد والهلال.