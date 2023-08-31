محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بالمحلة وكفرالزيات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروعات الرصف والتطوير بمركزي المحله الكبرى وكفر الزيات، في إطار حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن، التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وحرص المحافظ على متابعة استكمال أعمال رصف وتطوير شارع طلعت حرب المؤدي إلى النفق السفلى بالمحلة الكبرى، حيث تم رصف الشارع بداية من بوابات شركة مصر للغزل والنسيج إلى أمام النادي الاجتماعي لشركة مصر للغزل والنسيج، بالإضافة إلى استمرار تركيب البلاط البازلتي لأرضية النفق السفلي

كما تابع في كفر الزيات تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.