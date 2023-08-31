التموين: تكرير 150 ألف طن سكر خام خلال شهر أكتوبر

أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان الشركة ستبدأ اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل فى تكرير 50 ألف طن سكر خام لصالح شركة السكر للصناعات التكاملية ونحو 75 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع للتموينية و25 ألف طن لصالح شركة الفيوم للسكر.

وأضاف البديوي أن إنتاج الشركة من السكر يوجه بالكامل لصالح البطاقات التموينية بنحو 65 ألف طن شهريا يتم ضخهم في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنه خلال الموسم الماضي تم إنتاج 850 ألف طن سكر من قصب السكر، متوقعا تحقيق فائض في إنتاج السكر خلال الموسم المقبل في حدود 80 ألف طن سكر سيتم طرحهم في البورصة السلعية.



وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية كشف عن صرف السلع التموينية المدعمة شهريا لما يقرب من 64 مليون مواطن، ويتم صرف السلع الأساسية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيها ،كما يتم أيضا صرف الخبز المدعم لأكثر من 71 مليون مواطن بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا بسعر 5 قروش للرغيف.