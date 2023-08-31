محافظ القاهرة: الدولة تولى مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة إهتمامًا بالغًا

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مـركـز السيطرة الموحـد للشبكة الوطنية يهدف إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عناصـر الإستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح وحمايـة الصـحة العامـة والبنيـة الأساسبة وحمايـة الممتلكات العامـة والخاصـة وتقليـل الخسـائر الاقتصادية والإجتماعية .

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال الحفل الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس بمناسبة الافتتاح والتشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

سيقدم تعاونـًا بـين المحافظات الثلاث لتقـديم خدمات سريعة في حالـة الحـوادث والأزمات وسـرعة التــــدخل

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تولى لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إهتمامًا بالغًا لأنهـا تـدعم جهودهـا في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهوريـة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخـدمات علـى مسـتوى الدولـة ، مشيرًا إلى أن المركـز الإقليمي يعد نموذجا لسرعة الإستجابة والتنسيق فى حالة الطوارئ والأزمـات الـتي تـؤثر علـى إقليم القاهرة الكبرى بما يساهم في أداء الخدمات بصـورةأسرع، وسيقدم تعاونـًا بـين المحافظات الثلاث لتقـديم خدمات سريعة في حالـة الحـوادث والأزمات وسـرعة التــــدخل مـن الجهـة المعنيـة بالدولـة لمواجهه تلك المشكلات.

وثمن محافظ القاهرة جهود د. مصطفى مدبولى رئيس مجلـس الـوزراء فى دعمه المستمر لمحافظة القاهرة فى كافة المجالات ودفـع التنمية المستدامه بها ومنها إنشاء هذا المركز .

كمـا ثمن محافظ القاهرة جهود وزارة التنمية المحلية علـى دعـمـها الـدائم والمستمر لمحافظةالقاهرة ، ودور القوات المسلحة خاصة سلاح الإشارة علـى جهـودهم الكبيرة المبذولـة مـن أجـل إنشـاء هـــــــذا المركـــــز وتقديم كافة الإمكانيات اللوجيستية حتى أصبح هذا المركز صرحًا كبيرًا نفتخر به في مجال السيطرة والسلامة العامة .

وشهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه خلال افتتاح المركز تجربة حية للتعامل مع بلاغات متعددة فى نفس الوقت من بينها نشوب حريق في أحد المولات التجارية الواقع على طريق القاهرة - السخنة، وتجربة حية لتغيير ماسورة مياه شرب مكسورة بشارع صلاح سالم، وكذا التعامل مع بلاغ بوجود ميل بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة.

حيث تم التعرف على كيفية إدارة هذه الأزمات بسرعة كبيرة، من خلال توجه جميع ممثلي الخدمات والجهات إلى أماكن الحوادث على الفور، والتعامل معها والربط بين العناصر المتواجدة على الأرض ومركز السيطرة.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ( NAS )، ووقع البروتوكول اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

ومركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة هو أحد 7 مراكز إقليمية على مستوى الجمهورية ويقوم بالتنسيق بين محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة ، والجيزة، والقليوبية ) وتم تجهيزه على مساحة ٣٦٥م بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه ويتكون من القاعة الرئيسية لغرفة العمليات، وقاعة اجتماعات للمركز الإقليمي، وقاعة كبرى لإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة ( الأحياء، المديريات، المرافق العامة ) ، وتتسع ل٣٥ جهة، وغرفة لمدير المركز، وغرفة لأجهزة التحكم الالكترونى .

والمركز الذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة يضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة ( الإسعاف، الصرف الصحى ، المياه، الصحة ، الحماية المدنية ، المرور، عناصر المتابعة الميدانية، التعليم الهلال الأحمر، ممثلى المجتمع المدنى، الغاز، الكهرباء، التضامن الاجتماعى) يساعد على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه ، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.