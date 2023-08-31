محافظة القاهرة تشهد افتتاح مركزالسيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال الافتتاح أن محافظة القاهرة شهدت التشغيل التجريبي لصـرح جديـد مـن صروح التنمية الحضارية والتقنية الحديثة، وهو مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك بدعم ورعاية الـرئيس عبـد الفتـاح السيسـى رئيس الجمهورية .

المركز الإقليمـي لسيطرة الشبكة الوطنيـة للطوارئ والسلامة العامـة يهـدف إلى تحقيـق أحـد أهـداف التنميـة المستدامة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الإقليمـي لسيطرة الشبكة الوطنيـة للطوارئ والسلامة العامـة بمحافظة القاهرة يهـدف إلى تحقيـق أحـد أهـداف التنميـة المستدامة ، وفقـًا" لرؤية مصر ٢٠٣٠ " على أرض الواقع بهدف تحسين وتطـوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الخدميـة ،بإنشـاء شـبكة وطنيـة للـتحكم والسيطرة لربط كافةعناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسـى وغرفة عمليـة تخصصية فـي كـل محافظة ، باستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقا لأحـدث المعايير العالمية .

وأضاف محافظ القاهرة، أن مركـز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة بكل محافظة يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة وذلـك عـبر شبكة موحـدة تعـد المحـور الرئيسـى لإتصـالات وتطبيقات وأنظمـة الجهـات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمـن الإسـتجابة للحـدث، والتعـاون والتكامــل بـــــــين كافـة الجهــات المعنيـة وإتاحة البيانات الدقيقة ، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء الماليـة وتقليص زمـن الإسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات .

ومركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة هو أحد 7 مراكز إقليمية على مستوى الجمهورية ويقوم بالتنسيق بين محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة ، والجيزة، والقليوبية ) وتم تجهيزه على مساحة ٣٦٥م بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه ويتكون من القاعة الرئيسية لغرفة العمليات، وقاعة اجتماعات للمركز الإقليمي، وقاعة كبرى لإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة ( الأحياء، المديريات، المرافق العامة ) ، وتتسع ل٣٥ جهة، وغرفة لمدير المركز، وغرفة لأجهزة التحكم الالكترونى .

والمركز الذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة يضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة ( الإسعاف، الصرف الصحى ، المياه، الصحة ، الحماية المدنية ، المرور، عناصر المتابعة الميدانية، التعليم الهلال الأحمر، ممثلى المجتمع المدنى، الغاز، الكهرباء، التضامن الاجتماعى) يساعد على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه ، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.