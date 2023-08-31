الذهب يواصل الانخفاض والجرام يسجل 2200 جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 31 أغسطس، عقب هبوط 10جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 2200 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار صعود سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستوي 1936 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 2514 جنيها

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

أسباب هبوط الذهب

التذبذب الحالي في أسعار الذهب ناتج عن تراجع في الطلب على الذهب في ظل انتظار المشاركين في الأسواق انخفاض الذهب أكثر من هذا للعودة للشراء، إلى جانب تزايد في المعروض خلال الفترة الحالية.

في الوقت نفسه ترتفع أسعار الذهب عالمياً وهو ما ينتج عنه شد وجذب في سعر الذهب حالياً، خاصة وسط أخبار عن تغيرات في سعر صرف الدولار في السواق الموازية والمستخدم في تسعير الذهب، ليكون عدم الاستقرار هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس.

ولكن يظهر السعر ميله إلى الانخفاض أكثر ويحاول كسر المستوى 2200 جنيه للجرام والذي يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط حتى مستويات 2150 جنيها للجرام ومن بعدها مستويات 2130 جنيها للجرام.

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر، الخميس، إذ عززت مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدل هذه التوقعات.

وبحلول الساعة 0331 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1945.40 دولار للأونصة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.

وعلى الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري نحو واحد بالمئة، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.

وقال مايكل لانجفورد، كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز، لوكالة رويترز، إن نفقات الاستهلاك الشخصي وأرقام التوظيف الشهرية في الولايات المتحدة ستقدم إرشادا بخصوص أسعار الفائدة.