تفاصيل سقوط طفل من أعلى نخلة بالقليوبية

لقى طفل عمره 15 سنة، حتفه بالقليوبية بسبب سقوطه من أعلى نخلة في قرية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك أثناء قيامه بحصاد ثمار البلح.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول طفل يدعى "ي م"، 15 سنة، جثة هامدة إثر سقوطه من الأعلى.



تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة من أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر. وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى صعد على نخلة بإحدى قرى دائرة المركز لحصاد ثمار البلح، واختل توازنه وسقط على الأرض، وتوفى في الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق آخر قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين، بمعاقبة بائع أحذية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وذلك لاتهامه بإنهاء حياة شريكه حرقا بالبنزين بعد أن ضبطه في وضع مخل مع زوجته.

واحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، المتهم "ع إ ص"، 30 سنة، بائع أحذية، لمحكمة الجنايات لقيامة وآخرين بإنهاء حياة المجني عليه "أحمد جمال إبراهيم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات عبارة عن زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وسنج وماسورة حديدية، وتربصوا له بالمكان الذى أيقنوا سلفا مروره به حتى قاموا بالتعدي عليه بإلقاء حجارة، وأسطوانة غاز من أعلى إحدى المساكن.



وتابع أمر الإحالة، بأنه أثناء محاولة المجني عليه الفرار من محل الواقعة، قام المتهم بتتبعه وتعدى عليه وأحدث إصابته باستخدام زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وألقاها عليه وأضرم النيران بجسده، وتعدى المتهمون المجهولون على المجني عليه وأحدثوا إصابته باستخدام أسلحة بيضاء، ماسورة حديد وسنج محدثين إصابته والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات ماسورة حديدية وسنج وزجاجة بها مادة معجلة للاشتعال "بنزين" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ودون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

