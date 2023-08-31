البورصة تحول خسائرها الصباحية إلى مكاسب وتربح 2.6 مليار جنيه بختام التعاملات

حولت مؤشرات البورصة خسائرها الصباحية في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس إلى أرباح مدعومة بمشتريات العرب والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 2.6 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.276.1 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 18873نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى3829 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 43 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 3.3 مليار جنيه.