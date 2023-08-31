توقيع اتفاقية تآخي بين مدينة دهب المصرية ومدينة بولس خرسيخوس "دهب القبرصية"

تتويجاً لزيارته الحالية لدولة قبرص ولقائه بكبار المسئولين عن تنشيط الحركة السياحية ورجال الأعمال القبارصة.

وقام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالتوقيع على اتفاقية تآخى ما بين مدينة دهب المصريه ومدينة بولس خرسيخوس القبرصية ووقع من الجانب القبرصى يوتس باباخريستوفى عمدة المدينة ,,

ومن الجدير بالذكر أن اسم مدينة خرسيخوس يعنى دهب باللغة اليونانيه، وذلك في حضور بعض عمداء المدن المجاورة واعضاء البرلمان القبرصي، ونائب وزير السياحة القبرصي،و السفير المصري لدى قبرص عمرو حمزه، ومبعوث الحكومة القبرصية وعدد من رجال الأعمال المصريين، وتم تبادل الهدايا التذكارية والدروع بين الجانبين،

يأتي هذا في اطار الجهود الجارية لمحافظ جنوب سيناء لتنشيط السياحة وفتح أسواق أوروبية جديدة واعدة.