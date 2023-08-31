الخميس 31 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جلسة توعوية لـ«قومي المرأة» حول الخدمات المقدمة للعاملات بخطوط الإنتاج

جلسة توعوية لـ«قومي
جلسة توعوية لـ«قومي المرأة»

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في مكتب شكاوى المرأة جلسة توعوية حول دور المجلس والخدمات التي يقدمها المكتب للسيدات

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لعاملات بخطوط الإنتاج بشركة الملابس الجاهزة Jade Textile ، وذلك بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة باثفايندر انترناشونال.

 

اكدت  أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس على جهود المجلس فى تمكين المرأة وحماية حقوقها، وأشارت إلى اختصاصات وتشكيل المكتب، وتشكيله ، موضحة دوره فى تقديم خدمات دعم قانوني ونفسي واجتماعي وإحالة للجهات المعنية،   بالإضافة إلى تعاونه مع الجهات ذات الاختصاص، مشيرة الى تلقي المكتب لشكاوى واستفسارات السيدات  عبر الخط المختصر ١٥١١٥, أو من خلال المقابلة الشخصية بكافه فروع المكتب بالمحافظات  ، أو عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك.

فيما أشارت  دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الى أن الفرصة قد أتيحت لنشر المعرفة حول خدمات المجلس القومي للمرأة ومكتب الشكاوى بالشراكة مع البرنامج، من خلال التوجه إلى العاملات والعاملين بشركات القطاع الخاص التي يستهدفها البرنامج، مما يساهم في توسيع نطاق هذه الخدمات وبالتالي في تحقيق أهداف البرنامج المتعلقة بتحسين وصول النساء للخدمات المتاحة على المستوى الوطني.

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