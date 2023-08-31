إيهاب توفيق: «حفل كاسيت 90» من أهم حفلات مشوارى الفنى

جيل التسعينيات أسهم فى بناء التاريخ الحديث للأغنية

إيهاب توفيق مطرب مخضرم من أهم نجوم حقبة التسعينيات فى الأغنية المصرية، فهو النجم الأهم خلال هذه المرحلة التى جعلت للأغنية المصرية شكلًا وهوية جديدة الذى ما زال يسير على خطاها النجوم حتى يومنا هذا.

تاريخ كبير من الألبومات والأغانى الناجحة التى تقترب عامًا بعد آخر من لقب التراث الموسيقى، بأعمال مثل «الأيام الحلوة وتترجى فيا وملهمش فى الطيب وسحرانى ومراسيل وعلى كيفك ميل» وكثير من الأغانى التى أسهمت فى بناء الهوية الحديثة للأغنية المصرية والعربية.

يعيش النجم إيهاب توفيق حالة من النشاط الفنى خلال الفترة الأخيرة، التي شهدت عددًا كبيرًا من الأغانى الناجحة التى تنافس بقوة كعادة أعماله منها «إنت اختيارى والبنت الحلوة» وأخيرًا أغنيته الجديدة بعنوان «ولا حاجة».

أحيا إيهاب توفيق مؤخرًا حفل «كاسيت 90» على مسرح «بنشمارك» فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقدما 11 أغنية من أهم أعمال مشواره الفنى محققًا نجاحًا كبيرًا فى زيارته الأولى للمملكة، جعلت المسئولين هناك يخططون لاستضافته من جديد فى حفلات جميع أرجاء المملكة، فهو النجم الذى طالما كان من أهم نجوم الأغنية على ساحة الأغنية لما يزيد على ثلاثين عامًا.

تحدث النجم إيهاب توفيق، وقال: جيل التسعينيات يظل الجيل الذى غير من شكل وهوية الأغنية المصرية، ونشأ على أعماله أجيال متعددة من الجمهور، فكانت هذه الفترة هى الأهم فى صناعة الأغنية العربية بشكل عام وحققت نجاحًا كبيرًا للغاية كصناعة يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق دخل كبير وثقافة مهمة لكل المجتمعات العربية.

وأضاف: أتذكر فى بداياتى كانت الأغنية الجديدة حدث كبير لكل فئات الجمهور فى أركان وربوع الوطن العربى، لأن الأغنية كانت نتاج عمل ومجهود كبير من جميع أركان فريق عملها، وكنا جميعًا نهدف لتقديم غناء حقيقى وهادف للناس، ولذلك ستظل هذه الأعمال حاضرة فى الأذهان مهما مرت السنوات، فالإبداع الحقيقى لا يموت وغير قادر عليه الزمن.

وعن مشاركته فى حفل «كاسيت 90» بالمملكة العربية السعودية، قال: كانت ليلة رائعة ومميزة فى مشوارى الفنى، خاصة وأنها الزيارة الأولى وحفلى الأول بالمملكة العربية السعودية، وأتوجه بالشكر لمعالى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على توجيه الدعوة والاهتمام بالفن والإبداع الحقيقى، فهذا النوع من الحفلات نموذج للتواصل الفكرى والثقافى بين الشعوب العربية.

وعن أعماله الجديدة، قال: حاليًا فى مرحلة التحضير لعدد من الأغانى الجديدة سأقوم بطرحها خلال الفترة القادمة، وسعيد بردود أفعال الناس على الأغانى التى طرحت خلال الفترة الماضية، فجميعها أغان أضافت لى وكانت ذا شكل ومضمون كبير، أريد دائمًا العمل من أجل الناس وطرح أغان جديدة من أجل اسعادهم.

وعن اتجاهه لطرح أغانى «سينجل» بدلًا من ألبوم، قال: الجمهور حاليًا يريد طرح أغنية والتفاعل معها، ولذلك الجميع يطرح الألبوم فى هيئة أغانى «سينجل»، ولا شك أن هذا المنوال أعاد الحياة من جديد للإنتاج الغنائى ولصناعة الأغنية وهذا ما نبحث عنه جميعًا، لأن الغناء سمة أساسية من تطور أى مجتمع، فهو فن يسهم بقدر كبير فى تثقيف وبناء حضارة الشعوب.