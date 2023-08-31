نيابة الجيزة تباشر التحقيق في واقعة سرقة لوحات إرشادية بالوراق

تباشرنيابة الجيزة التحقيق في واقعة سرقة لوحات إرشادية متهم بها شخصين لهم معلومات جنائية بمنطقة الوراق.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه لهم بسرقة سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة.

النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة سرقة لوحات إرشادية

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين "لهما معلومات جنائية" ومقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة.

وأثبتت التحريات أن المتهمين يمارسان النشاط الإجرامي من خلال استخدام منشار حديدى و تم ضبطه وعثر وبحوزتهما على لوحة إرشادية وعدد 11عارضة حديدية.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.