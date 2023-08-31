تحالف شركتى «ماتيتو» و«VA TECH WABAG» يفوز بتطوير أكبر محطة لتحلية المياه فى جنوب شرق آسيا

أعلن تحالف يضم شركتى «ماتيتو» و«VA TECH WABAG»، عن قيامه بتوقيع عقد لتطوير محطة «بيرور» لمعالجة مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسى، بطاقة إنتاجية تصل لـ 400,000 متر مكعب يومياً لصالح مجلس إمداد المياه والصرف الصحى CMWSSB فى مدينة تشيناى الهندية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن المائى وضمان توفير إمدادات ثابتة من المياه الصالحة للشرب لأكثر من 2.7 مليون شخص من سكان منطقة جنوب تشيناى بولاية تاميل نادو الهندية.

وقام رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، ثيرو إم كيه ستالين، بوضع حجر الأساس للمشروع خلال حفل أُقيم فى تشيناى، عاصمة الولاية، ما يمثل نقطة تحول مهمة للمنطقة بأكملها فى تلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم كل من ماتيتو، الشركة الرائدة المتخصصة فى تقديم الحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه، وVA TECH WABAG، المؤسسة الرائدة فى قطاع صناعة المياه، بتطوير كافة مراحل المشروع الذى يمتد لـ42 شهرًا، بدءًا من مرحلة التصميمم والهندسة وصولاً إلى مرحلة الشراء والبناء والتركيب والاختبار.

وبمقتضى الاتفاق ستتولى شركة VA TECH WABAG مسئولية عمليات التشغيل والصيانة لمدة 20 عامًا، على أن تشمل عملية معالجة المياه استخدام العديد من التقنيات والأنظمة المتطورة وهى: أجهزة لاميلا للتنقية، ونظام التعويم بالهواء المنحل، ووسائط ترشيح مزدوجة بتقنية الجاذبية، وتقنية التناضح العكسى، إلى جانب إعادة إضافة المعادن إلى المياه بعد معالجتها، كما ستتولى الشركة والتى يقع مقرها الرئيسى فى الهند، إدارة هذا المشروع المشترك.

فى هذا السياق، قال فادى جويز، المدير التنفيذى فى ماتيتو: «إنه لشرف كبير لنا أن نسهم فى تطوير هذا المشروع الهام لتحلية المياه بالتعاون مع شركائنا فى الهند. فى ظل توجه الحكومة الهندية لتعزيز استراتيجيات عديدة فى التأقلم مع الظروف المتغيرة والحفاظ على موارد المياه بكفاءة أكبر، معتبرا أن هذا المشروع سيكون نموذجاً يُحتذى به فى تعزيز الأمن المائى ليس فى تشيناى فحسب، بل فى جنوب شرق آسيا. واختتم بالقول: نحن ملتزمون بتقديم خبراتنا الواسعة واستخدام أحدث التقنيات لضمان تحقيق أداء ممتاز وجودة عالمية فى تعزيز الأمن المائى».

من جانبه، قال السيد راجيف ميتال، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة VA Tech WABAG: يسعدنا أن نشارك فى المبادرات المستدامة التى تطرحها حكومة ولاية تاميل نادو لتعزيز الأمن المائى فى مدينة تشيناى من خلال تبنى أحدث الحلول المبتكرة فى قطاع صناعة المياه.