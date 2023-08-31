صناديق الخليج السيادية تخطط لضخ 120 مليار دولار فى سوق العقارات المصري

فى تقرير صادر عن «نايت فرانك مينا»

أصدرت شركة «نايت فرانك مينا»، الشركة الاستشارية العقارية العالمية، تقرير «إفريقيا هورايزونز» لعامى 2023/2024»، الذى يتضمن تحليلا شاملا يسلط الضوء على التعافى الملحوظ الذى شهدته قارة إفريقيا بعد الجائحة، مع التركيز على نهضة مصر.

ويكشف التقرير عن توجه جديد فى الاهتمام العالمى بالقارة، مُظهراً التزامات استثمارية كبيرة من قبل القوى العالمية الرئيسية، بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والصين.

فى ظل المشهد ما بعد الجائحة، ظهر اهتمام عالمى جديد بإفريقيا، مصحوباً بالتزامات استثمارية كبيرة من قبل الدول الكبرى، ليساهم التزام المملكة المتحدة بتخصيص مبلغ 2 مليار دولار أمريكى لمشاريع مستدامة تمتد عبر القارة، بالإضافة إلى المشاركات من قوى عالمية أخرى، فى تسليط الضوء على جاذبية مدن رئيسية مثل لاجوس، ونيروبى، والقاهرة، وجوهانسبرغ، وأكرا.

يضيء التقرير على سوق العقارات فى مصر، وعلى وجه الخصوص مدينة القاهرة، كفرصة متميزة للاستثمار، وقد تمت إضافة سوق مصر حديثاً إلى شبكة «نايت فرانك» فى إفريقيا، حيث يبرز سوق مصر فى شمال إفريقيا، وقد عبّرت صناديق الثروة السيادية فى منطقة الشرق الأوسط عن خططها لضخ ما يصل إلى 120 مليار دولار أمريكى فى البلاد، ما يشير إلى ثقتها الكبيرة فى نمو سوق مصر.

ورأى التقرير أن ساحل مصر الشمالى يلفت الأنظار كسوق عقارية ثانوية للمنازل، ويتوقع استمرار الطلب على ذلك، حيث تساهم إمكانية زيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت، والعوائد على الإيجار بالعملات الأجنبية، وارتفاع اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجى على التشجيع على هذا الطلب المستدام.