شاركت مجموعة شركات محمد الحداد المتخصصة فى قطاع البناء والتشييد، من خلال شركة محمد الحداد للإنشاءات ECD - فى افتتاح فرع البنك الأهلى بمركز التنمية الشبابية ببلبيس (مركز شباب بلبيس سابقًا)، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وقيادات البنك، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والبنك الأهلى، لافتتاح عدد من أفرع البنك بمراكز الشباب المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتى مشاركة شركة محمد الحداد للإنشاءات ECD باعتبارهــا الجهة المنفـذة لأعمال الإنشاءات فى فـرع البنك الأهلى بمركز التنميـة الشبابية ببلبيـس، حيــث تتوسع الشركة فى عقد شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، حيث تتجاوز المشاريع المنفذة ٥٠٠ مشروع من مختلف المشروعات متوسطة الحجم والضخمة التى تخدم رؤية واستراتيجيـــــــــــة الدولة المصرية فى تحقيق الاستدامة.

وتمتلك المجموعـــــــــة خمس شركات تعمل فى مجالات الهندسة والبناء، والهندســـــة الكهروميكانيكيـة، والتطويــــــر العقارى، والحلول الذكيـــــــــــــــة والأنظمـــــــــة التكنولوجيــــــــــة المتكاملة، بجانب التشطيب والبناء والإمدادات، فضلاً عن مؤسسة الحداد الخيرية.

وتعليقا على هذا الحدث عبر المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة المجموعة عن سعادته بكون شركة محمد الحداد للانشاءات ECD جزءا من بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلى المصرى لتنمية المجتمع ورفع الوعى الفكرى والثقافى والرياضى لدى شبابنا والمساهمة فى تنفيذ رؤية الحكومة المصرية 2030 نحو تعميق عملية الشمول المالى.

وصرح الحداد قائلاً: «نؤمن بقدرتنا على خلق مجتمعات مستدامة قادرة على النمو والتطور، حيث نحرص على تطبيق المعايير العالمية للكفاءة فى السوق المصرى، من خلال تقديم مشروعات رائدة ذات جودة عالية، مع توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب، بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى».

يذكر أن مجموعة الحداد تقدم عددا ضخما من الخدمات الهندسية، من خلال شراكات متنوعة مع وزارات وبنوك وجهات مختلفة، كوزارة المالية ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصحة والسكان والبنك الأهلى المصرى وعدد من المؤسسات والمستشفيات والمشاريع القومية فى أنحاء الجمهورية، لتكون بذلك شركة رائدة فى جميع خدمات الإنشاءات والهندسة.