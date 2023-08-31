هيئة المجتمعات تسند تسويق وبيع المرحلة الأولى من مشروع «مجرى العيون» لـ«السعودية المصرية» 

أسندت‭ ‬هيئة‭ ‬المجتمعات‭ ‬العمرانية‭ ‬مهام‭ ‬تسويق‭ ‬وبيع‭ ‬وخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬والتى‭ ‬تحمل‭ ‬اسم ‭‬‮«‬أرابيسك‮» ‬‭‬إلى‭ ‬الشركة‭ ‬السعودية‭ ‬المصرية‭ ‬للتعمير،‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬كبيرة‭ ‬وتاريخ‭ ‬ممتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬نفذت‭ ‬وسوقت‭ ‬خلالها‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬العقارية‭ ‬الضخمة‭ ‬فى‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مصر‭.‬

وضمن‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬الطاهر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذى‭ ‬للشركة‭ ‬السعودية‭ ‬المصرية‭ ‬للتعمير،‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالثقة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التى‭ ‬تضعها‭ ‬هيئة‭ ‬المجتمعات‭ ‬العمرانية‭ ‬فى‭ ‬الشركة،‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬النجاحات‭ ‬المتتالية‭ ‬التى‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬فى‭ ‬تسويق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬العمرانية‭ ‬المتميزة‭.‬

وقال‭ ‬الطاهر‭ :‬يعد‭ ‬المشروع‭ ‬بمرحلته‭ ‬الاولى‭‬‮ «‬ارابيسك‮» ‬‭‬أول‭ ‬مجتمع‭ ‬عمرانى‭ ‬متكامل‭ ‬مسور‭ ‬بمنطقة‭ ‬مجرى‭ ‬العيون‭ ‬فى‭ ‬قلب‭ ‬القاهرة‭ ‬القديمة،‭ ‬والتى‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأجمل‭ ‬المناطق‭ ‬السياحية‭ ‬والتاريخية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يحتوى‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبانى‭ ‬الاثرية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬منها‭ ‬قناة‭ ‬مجرى‭ ‬العيون‭ ‬وبعض‭ ‬المبانى‭ ‬التاريخية‭ ‬التى‭ ‬ترجع‭ ‬للعصرين‭ ‬الطولونى‭ ‬والفاطمى‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذى‭ ‬للشركة‭ ‬السعودية‭ ‬المصرية‭ ‬للتعمير‭ ‬أن ‭‬‮«‬ارابيسك‮»‬‭‬ يعد‭ ‬فرصة‭ ‬استثمارية‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭ ‬للراغبين‭ ‬فى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬أو‭ ‬تجارية‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬المتميزة،‭ ‬والتى‭ ‬شهدت‭ ‬اهتماما‭ ‬حكوميا‭ ‬بالغا،‭ ‬واعمال‭ ‬تطوير‭ ‬كبرى‭ ‬أدت‭ ‬لإحداث‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬وطفرة‭ ‬تنموية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المتحف‭ ‬المصرى‭ ‬للحضارة‭ ‬ويطل‭ ‬على‭ ‬حديقة‭ ‬الفسطاط،‭ ‬ويتمتع‭ ‬بإطلالة‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬قلعة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬الأيوبى‭ ‬ومسجد‭ ‬محمد‭ ‬على،‭ ‬كما‭ ‬يتميز‭ ‬بمنافذه‭ ‬المتعددة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬والمحاور‭ ‬التى‭ ‬تربطه‭ ‬بكل‭ ‬مناطق‭ ‬العاصمة،‭ ‬ومنها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬طريق‭ ‬‮«صلاح‭ ‬سالم»‬‭ ‬ كما‭ ‬انه‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭!‬

وقال‭ ‬الطاهر،‭ ‬إن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬‮«‬ارابيسك‮»‬‭ ‬تضم‭ ‬نحو‭ ‬79‭ ‬عمارة‭ ‬تحتوى‭ ‬على‭ ‬1924‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬مختلفة‭ ‬المساحات‭ ‬بجانب‭ ‬18‭ ‬وحدة‭ ‬تجارية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يضم‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬التى‭ ‬تلبى‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬مطاعم‭ ‬وكافيهات‭ ‬وسينما‭ ‬ومسرح‭ ‬ومول‭ ‬تجارى،‭ ‬بجانب‭ ‬ما‭ ‬تمتلكه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬جذب‭ ‬متعددة،‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬افتتاح‭ ‬متحف‭ ‬الحضارة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬كامل‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬بالمرحلة،‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬البيع‭ ‬والتسليم‭ ‬الفورى‭ ‬للوحدات‭ ‬فى‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬