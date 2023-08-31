هيئة المجتمعات تسند تسويق وبيع المرحلة الأولى من مشروع «مجرى العيون» لـ«السعودية المصرية»
أسندت هيئة المجتمعات العمرانية مهام تسويق وبيع وخدمة العملاء للمرحلة الأولى من المشروع والتى تحمل اسم «أرابيسك» إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير، لما تمتلكه من خبرات كبيرة وتاريخ ممتد لأكثر من 50 عاما نفذت وسوقت خلالها العشرات من المشروعات العقارية الضخمة فى مختلف محافظات مصر.
وضمن هذا السياق، أعرب المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التى تضعها هيئة المجتمعات العمرانية فى الشركة، خاصة فى ظل النجاحات المتتالية التى تحققت من خلال التعاون المشترك مع الهيئة فى تسويق وتنفيذ عدد من المشروعات العمرانية المتميزة.
وقال الطاهر :يعد المشروع بمرحلته الاولى «ارابيسك» أول مجتمع عمرانى متكامل مسور بمنطقة مجرى العيون فى قلب القاهرة القديمة، والتى تعد واحدة من أهم وأجمل المناطق السياحية والتاريخية بالقاهرة، موضحا أن المشروع يحتوى على العديد من المبانى الاثرية الإسلامية، منها قناة مجرى العيون وبعض المبانى التاريخية التى ترجع للعصرين الطولونى والفاطمى.
وأكد الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن «ارابيسك» يعد فرصة استثمارية جيدة جدا للراغبين فى الحصول على وحدات سكنية أو تجارية فى هذه المنطقة المتميزة، والتى شهدت اهتماما حكوميا بالغا، واعمال تطوير كبرى أدت لإحداث نقلة نوعية وطفرة تنموية غير مسبوقة فيها على كافة المستويات، مشيرا إلى أن المشروع يقع بالقرب من المتحف المصرى للحضارة ويطل على حديقة الفسطاط، ويتمتع بإطلالة مميزة على قلعة صلاح الدين الأيوبى ومسجد محمد على، كما يتميز بمنافذه المتعددة على شبكة من الطرق والمحاور التى تربطه بكل مناطق العاصمة، ومنها على سبيل المثال طريق «صلاح سالم» كما انه بالقرب من نهر النيل!
وقال الطاهر، إن المرحلة الأولى من المشروع «ارابيسك» تضم نحو 79 عمارة تحتوى على 1924 وحدة سكنية مختلفة المساحات بجانب 18 وحدة تجارية، مشيرا إلى أن المشروع يضم كافة الخدمات والمرافق التى تلبى احتياجات العملاء من مطاعم وكافيهات وسينما ومسرح ومول تجارى، بجانب ما تمتلكه المنطقة من عناصر جذب متعددة، خاصة بعد افتتاح متحف الحضارة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات السكنية والتجارية بالمرحلة، وأنه من المقرر فتح باب البيع والتسليم الفورى للوحدات فى سبتمبر المقبل.