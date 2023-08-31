رئيس مدينة رأس غارب يتفقد وحدة الأمل الصحية

تفقد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب فى الصباح الباكر وحدة الامل الصحية بشارع الاذاعه للوقوف على على امكانياتها لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين وحالة المبنى والاجهزة الطبية ورصيد الادوية للتحقق من تقديم خدمة صحية مميزه لاهالى المدينة.

حيث تفقد الاجهزة الطبية والتأكد من سلامة كرسى الاسنان كما تفقد الصيدلية الخاصة بالوحدة للتحقق من توافر الادوية وتوافر بينج الاسنان ودواء مرض السكر .



وشدد نديم على حسن معاملة المواطنين زائرى الوحدة الصحية لتلقى الخدمات الطبية اللازمة مؤكدا على المرور الدورى على جميع الوحدات الصحية ومحاسبة المقصرين فى تأدية عمله

ووجه اللواء ممدوح نديم رئيس المدينة باستمرار حملات النظافه ورفع المخلفات وازالة الاشجار بقطاعات وتقاسيم المدينة المختلفه .

مشددا على الالتزام بتنفيذ خطة منظومة النظافه ورفع مخلفات الاشجار والمخلفات الصلبه ومخلفات البناء بجميع تقاسيم المدينة ومتابعة اعمال النظافة والرصد اليومى لاماكن تجمعات القمامه وازالتها حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

مشيرا بأنه تم اليوم باستمرار حملات النظافه بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعه وعمارات الاسكان الاجتماعى ورفع المخلفات تقليم وتهذيب الاشجار وتكثيف النظافه اليوميه بشوارع وقطاعات المدينة ورفع المخلفات والتراكمات وتفريغ الحاويات بجميع مناطق المدينة .

كما واصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب لقائه الدورى مع المواطنين حيث حرص على الإستماع إلي الأهالى وتلبية طلباتهم وفقا للقانون

و ناقش رئيس المدينة خلال اللقاء (9) طلبات مقدمه من المواطنين ،بحضور مديرى ادارات خدمة المواطنين و الاملاك والايرادات والادارة الهندسية لمناقشة طلبات المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وتنوعت الطلبات ما بين طلبات مهله لاجراء تراخيص محل و استلام قطعة ارض بمنطقة خور رحمى ومعاينة منزل ضمن اعمال لجنة المنشأت الايلة للسقوط اعادة بناء سور والحصول على ترخيص بناء وشكوى تعدى جار على قطعة ارض وتم تحرير محضر ازالة ، تحديد رخصة اشغال واستلام ال 100 وحدة سكنية و ترخيص اراضى النخيل وتم توجيه الطلبات للادارات المختصة لايجاد الحلول المناسبة بما لايخالف القوانين واللوائح المنظمه لها .

وأكد نديم على التواصل المستمر مع المواطنين بشكل دوري لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها .

يأتي هذا في دور توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتيسيير على المواطنين ومناقشة جميع طلباتهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.