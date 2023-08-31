جدول مباريات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس اليوم 31 أغسطس 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تقام اليوم 5 مباريات قوية في بطولة الدوري الأوروبي، بجانب عدة مباريات في بطولة المؤتمر الأوروبي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء آينتراخت فرانكفورت الألماني والمحترف في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش أمام ليفسكي البغاري في التاسعه والنصف مساء اليوم الخميس.

ونعرض مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مباراة كارباغ أغدام الإذربيجاني أمام أولمبيا ليويليانا السلوفيني، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة شيريف تيراسبول المولدوفي أمام كي كلاكسفيك، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة سباراتا براغ التشيكي أمام دينامو زغرب الكرواتي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة تشوكاريتشكي الصربي أمام أولمبياكوس اليوناني، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمام لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات الدوري المؤتمر الأوروبي

مباراة بودو غليمت النرويجي أمام سيبسي الروماني، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة تفينتي أنشخيده الهولندي أمام فنربخشة التركي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة أبويل نيقوسيا القبرصي أمام جينيت البلجيكي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي أمام توبول كوستاناي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة بشكتاش التركي أمام دينامو كييف الأوكراني، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة أضنة دمير التركي أمام جينيك البلجيكي، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة فيورنتينا الإيطالي أمام رابيد فيينا النمساوي، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة ريجيكا الكرواتي أمام ليل الفرنسي، في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني أمام ليفسكي البغاري، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة كلوب بروج البلجيكي أمام أوساسونا الإسباني، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة ليجيا وارسو البولندي أمام ميتييلاند الدنماركي، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

مباراة أستون فيلا الإنجليزي أمام هييرنيان الإسكوتلندي، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة