تعرف على المنتخبات المتاهلة ونظام الدور الثاني لبطولة العالم لكرة السلة

اسدل الستار عصر الاربعاء على مباريات المجموعات الثمانية للدور الاول لبطولة العالم لكرة العالم المقامة حاليا في الفلبين واليابان واندونيسيا وتأهل الى الدور الثاني ١٦ منتخبا ستكون هي المنتخبات التي ستكمل مشوار التراهن على اللقب العالمي فيما أنتقل ١٦ منتخبا اخر الى خوض المباريات الترتيبية التي تكتسب أهمية كبرى لقارتي آسيا و افريقيا كون ان هذه المباريات ستكشف عن ممثلي القارتين في دورة الالعاب الاوليمبية بباريس ٢٠٢٤ .

فبالنسبة للدور الثاني الذي يضم افضل ١٦ منتخبا سيتم تقسيمهم الى أربعة مجموعات من خلال تواجد اول وثاني المجموعة الاولى مع نظيرهما من المجموعة الثانية و اول وثاني المجموعة الثالثة مع نظيرهما في المجموعة الرابعة اول وثاني المجموعة الخامسة مع أول وثاني المجموعة السادسة واخيرا أول وثاني المجموعة السابعة مع أول وثاني المجموعة الثامنة حيث ستضم كل مجموعة أربعة منتخبات ويلعب كل منتخب مباراتين مع المنتخبين اللذين لم يلتقي معهما في مباريات الدور الاول مع الاحتفاظ بنتيجة تلك المباراة لتحديد ترتيب كل مجموعة من مجموعات الدور الثاني حيث سيتأهل الى الدور ربع النهائي المنتخبات التي تحتل المركز الأول والثاني من كل مجموعة.

وعلى هذا فإن مجموعات الدور الثاني لبطولة العالم لكرة السلة ستكون على النحو التالي:

المجموعة الاولى : جمهورية الدومينيكان و ايطاليا و صربيا و بورتوريكو .

المجموعة الثانية : الولايات المتحدة الأمريكية و اليونان و ليتوانيا و مونتينجرو.

المجموعة الثالثة : ألمانيا وأستراليا و سلوفانيا و جورجيا .

المجموعة الرابعة : أسبانيا والبرازيل و كندا و لاتفيا .