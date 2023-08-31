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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محامي سفاح الجيزة يكشف سر انسحابه من الدفاع عن المتهم (فيديو)

سفاح الجيزة أثناء
سفاح الجيزة أثناء المحاكمة

قال عرفة متولي محامي سفاح الجيزة، إنّه تولى الدفاع عن المتهم جلسة واحدة فقط لا غير، موضحًا: "والدته إنسانة كبيرة في السن، وقالت لي ابني مريض نفسيا، وأنا مش غاوي تريندات".

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وأضاف متولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "قلت لوالدة سفاح الجيزة  إننا سنحيله إلى مستشفى الأمراض النفسية، وإن صدر التقرير أنه مسؤول عن أعماله وأفعاله سأنسحب، وعندما صدر التقرير انسحبت من القضية فورا لأنه ثبت أنه مسؤول عن أفعاله".

سفاح الجيزة هادئ الطباع و ناجح في عمله ويمتاز بالطيبة

وتابع محامي سفاح الجيزة: "تحدثت معه لفترات بسيطة، يتسم بأنه هادئ الطباع، كما أنه ناجح في عمله ويمتاز بالطيبة وخدوم، وهو ما عُرف به بين الناس".

 

 

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