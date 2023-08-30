محاضرة دينية لخريجي الأزهر في فعاليات اليوم الأول لقافلة جنوب سيناء

أقام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالغربية، برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل، رئيس فرع المنظمة بالغربية، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فاعليات اليوم الأول للقافلة الدعوية بجنوب سيناء.

حيث بدأت أعمال القافلة بلقاء قيادات فرع المنظمة العالمية بمحافظة جنوب سيناء برئاسة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ورئيس الفرع، مضر عبدالسميع نوار، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ومدير فرع المنظمة.

وتم عقد محاضرة توعوية بديوان عام منطقة جنوب سيناء وحاضر فيها الدكتور سيف قزامل، رئيس فرع المنظمة بالغربية، والدكتور ناصر أحمد إبراهيم النشوى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وعضو المنظمة وقراءة قرآنية للشيخ محمد عبدالموجود، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ومشرف عام المسجد البدوي، والدكتور حسن عيد، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا وعضو المنظمة.

وحضور أحمد حميد، مدير إداري بالمكاتب الداخلية للمنظمة، سعيد صقر، منسق عام بفرع المنظمة بالغربية، ومدير عام سابق بالأزهر الشريف، الشيخ ابراهيم على، نائب عن وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، والشيخ رفيق حبيب، مدير عام منطقة وعظ جنوب سيناء وعضو فرع المنظمة، وعدد من مديري الإدارات التعليمية والعاملين بديوان المنطقة، طارق محمود، منسق عام فرع جنوب سيناء، د.علاء عبدالعظيم، المنسق الإداري للفرع.

تبادل الجانبان مشاعر الود والتقدير للتعاون المستمر في خدمة رسالة الأزهر الشريف وحسن الاستقبال من قبل قيادات فرع المنظمة بجنوب سيناء، ثم تناول السادة المحاضرين عددًا من الموضوعات الهامة التي تحمل قضايا الساعة وهموم الأمة حيث بدأ اللقاء بتلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ محمد عبدالموجود.