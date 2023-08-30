ماجد هاني يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك بعد رحيله عن القلعة البيضاء

وجه ماجد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مؤثرة لجماهير القلعة البيضاء بعد رحيله عن الفارس الأبيض خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري الآن، استعدادًا للموسم الجديد.

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نشر اللاعب ماجد هاني عبر حسابه الرسمى فيس بوك رسالة لجماهير الزمالك التي جاءت كالتالي :" عشت وتربيت على حب نادي الزمالك كان فخرًا لي تمثيل هذا النادي العريق كنت أتمنى أن أكمل حياتي داخل هذا النادي الكبير ولكن شاءت الأقدار أن أخرج إعارة لنادي جماهيري كبير بلدية المحلة أتمنى أن أثبت فيه وجودي وأعود مجددًا إلى بيتي".

وطلب أحمد عبدالرؤوف، مدرب بلدية المحلة، من إدارة الفريق الحصول على خدمات ماجد هاني لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويرغب أحمد عبدالرؤوف الاستعانة بماجد هاني مع الفريق المحلاوي خلال هذا الموسم بجانب كسب ماجد هاني الثقة للاستعانة به مع القلعه البيضاء.

وخلال الأيام القادمة يبدأ أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، بدء المعسكر التحضيري للقلعة البيضاء بعد انتهاء الإجازة التي منحها المدرب للاعبي الفريق.

ومن المقرر أن يٌعسكر الزمالك في منطقة مصر الجديدة فترة معسكر تحضيري للموسم الجديد وخوض العديد من المباريات الودية على ملعب الكلية الحربية.

جدير بالذكر، احتل القلعة البيضاء المركز الثالث خلال بطولة الدوري الماضية وتأهل إلى كأس الكونفيدرالية.