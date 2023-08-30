الشيشيني لـ الوفد: الفترة المقبلة ستشهد حل أزمات الزمالك وحان دور أبنائه

عبر سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك السابق عن تفاؤله بالفترة المقبلة للقلعة البيضاء، وإنها ستشهد استقرار أكثر وحل الأزمات التي يعاني منها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث سامي الشيشيني في حوار خاص لـ "بوابة الوفد"، عما يحتاجه الزمالك في الفترة المقبلة للوقوف علي قدميه مرة أخري، وأبرز العقبات التي تعاني منها اللجنة الثلاثية الحالية التي تدير النادي.

وتابع الشيشيني: " اللجنة الثلاثية بالزمالك تواجه مشاكل عديدة في الوقت فالنادي يحتاج الكثير من أجل التواجد والوقف على قدميه مرة أخري، ولكن أتوقع أن يتم حل الكثير منها خلال الفترة القادمة وأهمها أزمة ايقاف القيد ".

وأضاف نجم الزمالك السابق: " الابيض يمتلك ذخيرة كبيرة من عشاق الكيان والأبناء المخلصين الذين سيقفوا بجانبه خلال أزمته الحالية فالفترة المقبلة هتشهد حل العديد من الأزمات ".

وأكمل الشيشيني تصريحاته: "الفترة الأخيرة لم يسمح المستشار مرتضى منصور بتواجد اي شخص لمساندة الزمالك، أو حتي تقديم مساعدة للقلعة البيضاء لان في اعتقاده انه يستطيع القيام بكل شئ ".

وأختتم تصريحاته قائلا: " الفترة القادمة سيكون هناك استقرار اكتر في الفريق خاصة بعد استمرار زيزو وفتوح ، محاولة حل أزمة القيد ،بجانب قدوم أموال كتيرة من الشركات الراعية والإعلانات ".

اللجنة الثلاثية للزمالك تصرف مستحقات أوسوريو المتأخرة

في سياق متصل نجحت اللجنة الثلاثية في نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وأحمد فواد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في صرف مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنحة قيمة راتبه كاملا والشهر المتبقي له و جميع مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال أحمد فؤاد الوطن أن اللجنة الثلاثية تولي ملف كره القدم والفريق الأول عناية واهتمام خاص من أجل توفير الهدوء والاستقرار للجهاز الفني والإداري واللاعبين من أجل الاستعداد جيدا للموسم الجديد وبدء بطولة الكونفدرالية الافريقي والتي يستهلها الفريق بلقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم ١٦ سبتمبر المقبل.

وأكد عضو اللجنة والمدير المالي للنادي أنه قام بالفعل بصرف كافة مستحقات أوسوريو عقب عقد جلسة مع عبدالواحد السيد مدير الكرة من أجل توفير كافة سبل الراحة أمام إدارة الكرة للعمل في هدوء لاسعاد الجماهير .