حمزة نمرة يطرح أجدد أغانيه "مرايات" .. (فيديو)

طرح الفنان حمزة نمرة، أجدد أعماله الغنائية تحت عنوان “مرايات”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

وتعد أغنية مرايات، هي سابع أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “رايق”، وهي من كلمات محمود فاروق وألحان حمزة نَمِرة وتوزيع وميكساچ أندريه مينا.

وتقول كلماتها:" «مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات، وسنين جوّه صورة، وشريط ذكريات، وشكلك الملخبط، وعقلك لما خطط، يتنطط قلبك يزقطط، لما قالتلك حبيبي، أحلامك مش مقاسك، لأ دي أكبر نمرتين تلاتة، ماشي وانت مش خايف كالعادة، مجنون معجون بمية العفاريت محبوس، مستنني لحظة حظ ينفتح فيها الفانوس، أيام ما كنت تقدر، وتعدي ليلة كاملة، من غير ما تشوف كابوس، مرايات والصورة عكس الصورة، عمري في المرايات».

آخر أغاني حمزة نمرة

وكان حمزة نمرة، طرح آخيرًا أغنية تحمل اسم “عالم كدابة”، من كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي، توزيع وميكساج عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر، صولو أورج محمود شاهي، ربابة أمير سرور.

وتقول كلماتها:" شافو عندي حاجه حلوه حَبو منها يخطفو

قَرّبو مني زياده و طَبلولي وسَقفو

وأما أخدو كل حاجه ومني شِبعو وإكتفو .. إختفو

عيش وملح أصول وعِشره كل دول إتبخرو

واللي ياما جريت عشانهم عني هما إتاخرو

ده اللي يلقَى واحد أصيل ف الزمن ده يقَدرُه .. ويبَخرُه

آه يا ناس مش صافيه .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافيه .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابه .. يا عالم كدابه

بتقولو غلابه .. ده غلابة مين!

آه يا ناس مش صافيه .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافيه .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابه .. يا عالم كدابه

بتقولو غلابه ..وانتم ملاعين

عندهم ١٠٠ ألف وِش و وِشهم ولا تعرفُه

مُقنِعين جداً وصعب حد فيهم تكشفُه

كل يوم بيمثلو وكل يوم بيألفو .. وبيحلفو

يضربوك ف الضهر وأما بيشوفوك يتبَسّمو

يدخلو الدَخله اللي هي ويفضلو عليك يرسمو

عندهم عين لو تبُص على الحجر دي هتقسمُه .. وتسَممُه

آه يا ناس مش صافيه .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافيه .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابه .. يا عالم كدابه

بتقولو غلابه .. ده غلابة مين!

آه يا ناس مش صافيه .. جبتولنا الكافيه

ضمايركو بعافيه .. مافيكوش غير عين

يا نفوس قلّابه .. يا عالم كدابه

بتقولو غلابه ..وانتم ملاعين ".