ضبط سكر تمويني فى حملة على بندر أسيوط

تمكنت مديرية تموين اسيوط، بتوجيهات من ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين باسيوط، من تنفيذ حملة ناجحة استهدفت بندر اسيوط وأسفرت عن ضبط سكر تمويني ناقص الوزن وتجار تموينيين مخالفين.

شارك في هذه الحملة أعضاء من قسم شرطة التموين وقوة من مباحث التموين بمديرية أمن اسيوط بقيادة العقيد وائل نجاتي، كما شارك عدد من الأمناء المختصين في التموين، بما في ذلك محمد سيد حسين ووليد محمد عبد الهادي، واحمد العقيلى مدير التفتيش الغذائي.

وتم خلال هذه الحملة ضبط عدد 2 تاجر تمويني بحوزتهم سكر تمويني مخالف للسلامة الغذائية، حيث تبين أن السكر المضبوط كان ناقص الوزن المطلوب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق التجار المخالفين، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

كما تم ضبط كمية من السجائر، حيث تمت مصادرتها بناءً على قرار من الجهات المعنية لعدم صلاحيتها للبيع. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة التموين لحماية حقوق المواطنين وضمان توفير المنتجات الغذائية الآمنة والمطابقة للمواصفات القياسية.

إن تنفيذ هذه الحملة يعكس الالتزام القوي من جانب الجهات الرقابية للحفاظ على سلامة المواطنين ومكافحة التجارة غير القانونية في قطاع التموين. وتعد هذه الجهود الحثيثة جزءًا من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى ضمان توافر منتجات ذات جودة عالية وجاءت استجابة للشكاوى المقدمة من المستهلكين وتحقيقًا لأهداف الوزارة في توفير السلع الأساسية بالجودة المطلوبة.

تموين اسيوط ينفذ حملة استهدفت بندر اسيوط وأسفرت عن ضبط سكر تمويني

تموين اسيوط ينفذ حملة استهدفت بندر اسيوط وأسفرت عن ضبط سكر تمويني

تموين اسيوط ينفذ حملة استهدفت بندر اسيوط وأسفرت عن ضبط سكر تمويني