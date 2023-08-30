بيراميدز يعزز صفقاته بالتعاقد مع حارس مرمي جديد

توصل نادي بيراميدز لإتفاق مع إدارة غزل المحلة، علي ضم حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم لزعيم الفلاحين أحمد ميهوب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بيراميدز يضم حارس مرمي غزل المحلة

وضم بيراميدز أحمد ميهوب من غزل المحلة في صفقة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين و 400 ألف جنية مصري.

يذكر أن نجح مسؤولو نادي بيراميدز في حسم التعاقد رسميًا مع عدد من اللاعبين لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودعم بيراميدز حتى الآن صفوفه بالتعاقد مع الكونغولي فيستون مايلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، كما تعاقد مع يوسف أسامة نبيه، جناح نادي الزمالك، وفعل بند شراء مصطفى فتحي، من نادي التعاون السعودي.

وحصل النادي السماوي أيضًا على خدمات سيف فاروق جعفر، لاعب خط وسط نادي الزمالك، في صفقة انتقال حر.

ونجح بيراميدز، في حسم التعاقد مع الثلاثي محمد رضا «بوبو»، مهند لاشين، محمود مرعي، في صفقة تجاوزت الـ100 مليون جنيه.